Milan, a inizio settimana nuovi contatti per Giroud: pronto un biennale da 5 milioni

Il Milan fa sul serio per Olivier Giroud, attaccante fresco di rinnovo con il Chelsea. Come riportato da Sky Sport, a inizio settimana sono previsti nuovi contatti con l’agente dell’attaccante francese. I rossoneri contano di avere aggiornamenti sulla volontà del giocatore di liberarsi a zero dal Chelsea nonostante i Blues abbiano esercitato la clausola per estendere il contratto. E intanto il Milan ha avanzato la propria proposta: un biennale a 5 milioni lordi, sfruttando anche il Decreto Crescita.