Milan, ai dettagli la trattativa con Sportiello: dalla prossima stagione sarà il vice Maignan

Prosegue spedita verso la conclusione la trattativa tra il Milan e Marco Sportiello. Il portiere dell'Atalanta, che andrà in scadenza il prossimo giugno, è stato scelto da Paolo Maldini e Ricky Massara come il nuovo vice Maignan visto che non sarà rinnovato il contratto di Ciprian Tatarusanu. Mancano solo pochi dettagli, ma tutto è ormai apparecchiato per quello che sarà il primo acquisto della stagione 2023-24. Sportiello, che ha già lavorato con Pioli alla Fiorentina, ha ricevuto ottimi feedback anche dallo staff dei portieri del Milan, che hanno dato il loro parere positivo alla scelta. A riportarlo è Milannews.it.