Milan, attesa per Tomori: tutto pronto per lo sbarco. Otavio nome caldo per l'estate

Il Milan lavora al mercato e ai rinforzi per la formazione di Stefano Pioli. Fikayo Tomori è a un passo: prestito con diritto di riscatto a 30 milioni di euro, la fiducia crescente in casa rossonera lascia pensare che già domani, al massimo giovedì, potrà effettuare test e firma per lo sbarco in rossonero. Resta più che complicata la pista Junior Firpo del Barcellona: colloqui con gli intermediari in corso ma la sensazione è che non si farà sia per i costi sia per l'impossibilità dei catalani di prendere un sostituto. Infine su Otavio, è da registrare un interessamento confermato da parte del Milan: il trequartista del Porto è in scadenza.