Milan, aumenta la concorrenza per Emerson Royal. Anche il Bayer Leverkusen sul terzino

Il Milan continua a essere vigile sul mercato per quel che riguarda i terzini. Emerson Royal del Betis Siviglia è uno degli obiettivi di Paolo Maldini e di tutta la dirigenza. Come riportato da France Football, anche il Bayer Leverkusen pare abbia messo gli occhi sull’esterno brasiliano. Una concorrente in più per il Milan. A giugno i rossoneri si daranno da fare sul mercato per quel che riguarda i terzini, vedremo se Emerson Royal arriverà al Diavolo oppure no.