Milan, avanti senza alcuna fretta per Samardzic: l'obiettivo è 'ammorbidire' l'Udinese

Milan sempre vigile su Lazar Samardzic, ma senza l'ossessione di chiudere a breve per questo colpo di mercato. Secondo quello che riporta il Corriere dello Sport, il serbo ha manifestato la voglia di trasferirsi in rossonero tramite il padre-agente in un incontro in via Aldo Rossi con la dirigenza milanista e ha esplicitato questa volontà anche all'Udinese. Tuttavia, l'affare e tutt'altro che in dirittura d'arrivo.

In primis, pur volendo trasferirsi a Milano, Samardzic non vuole assolutamente arrivare a uno strappo con la società friulana a cui è molto legato. Inoltre, per lasciarlo partire i bianconeri chiedono 25 milioni cash e il Milan non ha intenzione di investire quella cifra. L'idea è di abbassare il prezzo con l'inserimento di contropartite come Adli e Pobega, ma tali profili non trovano particolare gradimento in Friuli.

Come già detto, però, i rossoneri non hanno alcuna fretta. Nel corso delle prossime settimane, il club di Cardinale intende lavorare ai fianchi i bianconeri ammorbidendone le pretese. Inoltre, nel caso in cui uno tra Pobega e Adli lasciasse comunque Milano (l'ex Torino piace in Italia, mentre sul francese c'è l'Al-Shabab), si libererebbe spazio e il Milan a quel punto sarebbe pronto per sferrare l'assalto decisivo per Samardzic.