Milan, Bakayoko potrebbe tornare subito al Chelsea: incontro tra i club nei prossimi giorni

Il futuro di Tiemoue Bakayoko potrebbe non essere al Milan nella prossima stagione. Arrivato in prestito biennale un anno fa, con diritto di riscatto che sarebbe potuto diventare obbligo a determinate condizioni, che non si sono verificate, il centrocampista non ha convinto il club rossonero e nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra la dirigenza della società di via Aldo Rossi e il Chelsea. Il Milan proverà a interrompere il prestito, con il giocatore che tornerebbe dunque solo a Londra. A riportarlo è Sky Sport.