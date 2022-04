Milan, Berardi solo a determinate condizioni. Prezzo e formula devono essere alla portata

Nella giornata di oggi sono arrivate le parole dell'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che ha definito Domenico Berardi "perfetto per il Milan" e in casa rossonera la dirigenza ci sta pensando da tempo, per rinforzare la corsia destra dell'attacco.

Solo a determinate condizioni.

Innanzitutto Berardi sarebbe utile per la questione liste, e infatti il Milan va a caccia di giocatori formati in Italia. Ma l’operazione potrebbe aprirsi solamente a cifre abbordabili, oppure con l’utilizzo di formule particolari che potrebbero agevolare il trasferimento dell’attaccante, un po' come successo l’anno scorso per il passaggio di Manuel Locatelli alla Juventus. Se le richieste del Sassuolo resteranno attorno ai 30 milioni di euro, il Milan andrà su altri obiettivi. Ma ci saranno dialoghi in questi giorni, se ne parlerà in vista dell’estate quando arriverà il tempo delle scelte.