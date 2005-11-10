Milan, in bilico la permanenza di Ricci: in caso di offerta congrua, può essere ceduto

Sono giorni di valutazioni in casa Milan, sia parlando dei giocatori da acquistare per rinforzare la rosa a disposizione di Amorim che parlando degli elementi da confermare. Potrebbe non far parte di questa categoria Samuele Ricci, come ha rivelato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube: "Occhio al futuro di Ricci perché è vero, è arrivato da poco meno di un anno, ha firmato un contratto fino al 2029. L'anno scorso ha giocato 34 partite, un gol e 4 assist, è stato comunque un calciatore importante in certe fasi della stagione per le dinamiche del Milan.

Però mi dicono che, per tipo di caratteristiche, chiaramente dovrà essere valutato. Qualora dovesse arrivare un'offerta interessante per lui il Milan la considererebbe, perché per tipo di caratteristiche Amorim ha predisposto una gerarchia, almeno iniziale, e Ricci non è tra i primissimi nomi. Non è quindi escluso che Ricci possa lasciare il Milan lungo quest'estate".