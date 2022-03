Milan, Botman resta il primo nome per la difesa: a giorni saranno ripresi i contatti col Lille

Nei prossimi giorni, scrive Tuttosport, il Milan riallaccerà i rapporti con il Lille per Sven Botman, obiettivo non troppo nascosto per rinforzare la difesa rossonera in estate. Maldini e Massara avevano provato ad acquistarlo già a gennaio, salvo scontrarsi con la presa di posizione del club francese che mai è sceso dalla valutazione di circa 35 milioni di euro. In estate, quando saluterà Romagnoli e probabilmente anche Gabbia in prestito, potrebbero però crearsi le condizioni giuste per l'assalto milanista all'olandese.