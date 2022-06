Milan, Brahim Diaz rimane un altro anno in rossonero e cerca il riscatto. In tutti i sensi

vedi letture

Come sottolinea Tuttosport, il numero 10 rossonero Brahim Diaz va verso la permanenza a Milano come sancito dall'accordo formulato tra Milan e Real Madrid l'estate scorsa che, per il giovane spagnolo, prevedeva un prestito biennale. La stagione di Brahim, iniziata nel migliore dei modi, ha incontrato poi varie difficoltà da dopo che il calciatore ha contratto il coronavirus. Pioli lo stima e lo vuole tenere, il numero 10 rimarrà sulle sue spalle e avrà un'altra stagione per dimostrare il suo valore e convincere il Milan a pagare il riscatto di 18 milioni. Il Real poi eventualmente potrà esercitare il suo controriscatto fissato a 25 milioni. Se Diaz alza il suo rendimento ed esplode come ha fatto Leao in questa stagione, può essere un'operazione win-win per entrambi club qualunque sia il futuro del giocatore.