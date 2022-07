Milan, Brahim Diaz: "Sogniamo il ventesimo Scudetto e lotteremo per conquistarlo"

vedi letture

Il trequartista del Milan Brahim Diaz ha parlato ai taccuini di AS della stagione scorsa e di quella che sta per iniziare: "E' stato molto bello. Sapevamo di avere una rosa molto talentuosa e che potevamo fare la storia. Alla fine, ce l’abbiamo fatta".

E nessuno, all’inizio del campionato, vi considerava favoriti…

"Siamo un gruppo giovane, era normale che molti lo pensassero. Si è creata, senza dubbio, una chimica unica tra i giocatori, il club e i tifosi. Tutti alla fine abbiamo cominciato a crederci e alla fine il risultato ci ha sorpresi".

Che Milan dobbiamo aspettarci in questa stagione?

"Una squadra più consapevole della propria forza, che sogna il ventesimo Scudetto e che lotterà partita dopo partita per conquistarlo. Qui sto molto bene, sia in ambito personale sia in ambito professionale. Voglio dare il massimo per questo club e continuare a crescere. Mi è piaciuto avere responsabilità e pressione, sento di essere cresciuto. Sono un perfezionista e so che posso migliorare molto".

Quest’anno, però, bisogna arrivare più lontani anche in Europa...

"Sì, possiamo fare di più. Abbiamo una rosa che mescola gioventù ed esperienza, e un club che, come pochi, sa cosa sia la Champions League. Abbiamo vinto un titolo importante, siamo cresciuti e saremo in prima fascia. Dobbiamo crederci".