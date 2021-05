Milan, Brahim: "Prestazione sensazionale di tutta la squadra. Ora vinciamo anche la prossima"

L’esterno rossonero Brahim Diaz ai microfoni di Milan Tv ha parlato della netta vittoria in casa del Torino dove ha trovato anche lui la via della rete: “Si tratta di un risultato molto buono, sono molto contento per la squadra e per tutto quello che stiamo facendo. La prestazione è stata sensazionale e il merito va al grande lavoro di tutto il gruppo. Sono molto felice di queste mie ultime prestazioni e dei gol. Ora non dobbiamo mollare e proviamo a vincere anche la prossima partita. La cosa più importante è il bene della squadra”.