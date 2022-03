Milan, c'è ancora distanza con Romagnoli per il rinnovo: sullo sfondo resta la Lazio

vedi letture

Il futuro di Alessio Romagnoli è ancora tutto da scrivere e secondo quanto riportato da Tuttosport nelle prossime settimane si proverà a capire se potranno esserci margini per il rinnovo con il Milan, con il contratto del giocatore che scadrà il prossimo 30 giugno. La dirigenza rossonera ha messo sul piatto un contratto da 2.5 milioni più bonus, ovvero meno della metà dell’attuale stipendio del giocatore. La richiesta di Romagnoli era sui 3.5 milioni, ma con disponibilità di poter trattare. Sul capitano milanista, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, c’è l’interesse della Lazio, che potrebbe offrirgli un ingaggio sui 3 milioni annui per i prossimi cinque anni.