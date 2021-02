Milan, Calabria: "Con Pioli sono migliorato molto, è un grande allenatore e un grande uomo"

vedi letture

Nel corso della lunga intervista concessa al Corriere della Sera, il terzino del Milan Davide Calabria ha parlato anche del suo rapporto con mister Pioli: "All'inizio c'è stata qualche incomprensione. Per me non è stato semplice imparare a giocare come mi chiedeva lui. Poi abbiamo parlato tanto, ci siamo confrontati e oggi sono migliorato molto, grazie proprio ai suoi insegnamenti. Abbiamo un rapporto eccezionale, è un grande allenatore e un grande uomo".

Ibrahimovic?

"Zlatan fa la differenza. Lo guardi e ti senti più forte. Ci ha insegnato ad avere la mentalità vincente, a essere da Milan".