TMW Milan, Cardinale sarà presente per la sfida al Venezia. Ibra invece si rivedrà col Liverpool

vedi letture

Secondo quanto da noi raccolto, sabato a San Siro per Milan-Venezia ci sarà anche il numero uno di RedBird, Gerry Cardinale, il quale non sarà poi presente nella successiva sfida casalinga di Champions League contro il Liverpool. Al contrario, non è prevista la presenza di Zlatan Ibrahimovic per il match di campionato contro i veneti: il ritorno allo stadio dello svedese dovrebbe esserci per la sfida ai Reds, in programma alle 21.00 di mercoledì 17 settembre allo stadio Meazza.

Il primo appuntamento del mese vedrà il Milan affrontare il Venezia il 14 settembre alle ore 20:45, in una partita di campionato che si disputerà a San Siro. Questo incontro rappresenta un'opportunità per i rossoneri di consolidare la loro posizione in classifica, cercando di ottenere i tre punti contro una squadra che sulla carta appare inferiore, ma che potrebbe rivelarsi insidiosa.

Tre giorni dopo, il 17 settembre, il Milan farà il suo esordio nella fase a gironi di Champions League contro il Liverpool, un match che inizierà alle 21:00. Questo scontro con i Reds sarà un test di grande livello per i rossoneri, che dovranno misurarsi con una delle squadre più temibili del panorama europeo. La partita rappresenta non solo un banco di prova per le ambizioni europee del Milan, ma anche un’occasione per dimostrare la propria crescita nelle competizioni continentali. Il 22 settembre, il Milan sarà impegnato in uno dei match più attesi della stagione: il derby contro l’Inter, in programma alle 20:45. Il derby della Madonnina non è solo una sfida per la supremazia cittadina