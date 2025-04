Milan, che rilancio per Jovic: ora vuole il rinnovo biennale. E Gimenez non si tocca

Santiago Gimenez non è assolutamente in discussione al Milan. Prelevato dal Feyenorod nel mercato invernale per 28,5 milioni più bonus, l'attaccante messicano dopo un buon impatto in rossonero (assist all'esordio e gol all'Empoli in campionato), ultimamente è finito in panchina per favorire la rinascita di Luka Jovic, su stretta decisione di mister Conceiçao.

Totale appoggio

Poi sono emerse le difficoltà, dettate anche dal cambio di campionato, perché la Serie A non è l'Eredivisie. Ma i vertici del club rossonero, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, credono in Gimenez, a tal punto da decidere di ripartire da lui la prossima stagione. È giovane, da poco 24enne, ha realizzato 6 gol in 7 partite di Champions League e una volta risolti i piccoli acciacchi fisici potrà risplendere.

Jovic, futuro più luminoso

Come detto, nel frattempo Luka Jovic ha rubato la scena al Milan. La doppietta all’Inter in Coppa Italia e la finale conquistata hanno creato fermento attorno a sé, e ora il serbo vede solo rossonero. Stando a quanto si legge sulla Rosea, il contratto della punta serba può essere confermato di anno in anno fino al 2028 con un’opzione a favore della società meneghina. Ma dopo l'ultimo periodo e le prestazioni altisonanti l'ex Real Madrid vorrebbe strappare almeno un accordo biennale, senza opzioni, scenario probabile se dovesse confermare l'ottimo stato di forma. E il feeling con il gol.