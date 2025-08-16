Ufficiale Inter, arriva un talento balcanico a centrocampo: Masa Tomasevic ha firmato un triennale

L'Inter ha messo le mani su uno dei talenti più brillanti del calcio balcanico con la firma sul contratto di Masa Tomasevic. Una calciatrice molto giovane, che piaceva anche al Real Madrid, ma che vanta già una certa esperienza avendo debuttato in nazionale maggiore ad appena 15 anni e 259 giorni. Col Montenegro la calciatrice vanta già 17 presenze con una rete all'attivo. Questo il comunicato:

"FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Maša Tomašević . La centrocampista montenegrina classe 2007 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2028.

Maša è cresciuta nel ŽFK Budućnost, club con cui ha vinto il campionato montenegrino 2024/25. Il suo talento cristallino le ha consentito di essere la miglior marcatrice del torneo per due stagioni consecutive. Ha debuttato con la Nazionale maggiore del Montenegro all’età di 15 anni, confermandosi come una delle giocatrici più promettenti del calcio balcanico".