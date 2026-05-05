TMW Spezia, Comotto verso il Milan. Donadoni: "Ha potenzialità, ma va supportato adeguatamente"

Il futuro del centrocampista dello Spezia Christian Comotto, classe 2008, sarà quasi certamente al Milan che ne detiene il cartellino e vuole puntare su uno dei migliori prospetti italiani, è stato premiato nel corso del Galà dell'ADICOSP nella giornata di lunedì, nella prossima stagione. Comotto in questa stagione è stato una delle poche note liete del club ligure dove è sceso in campo per ben 27 volte in Serie B diventando titolare inamovibile da gennaio in avanti.

Nel corso di un evento pubblico l'ex tecnico degli Aquilotti Roberto Donadoni ha parlato così del giocatore che ha allenato in questa stagione durante la sua avventura sulla panchina dello Spezia: "Comotto è un ragazzo interessante, con me ha quasi sempre giocato. È un ragazzo sicuramente di prospettiva, di buone potenzialità. Un ragazzo serio, e questa credo che sia una qualità altrettanto importante. Dipenderà molto da lui, chiaro che ci vuole anche la possibilità che gli allenatori che lo affiancheranno da qui in avanti gli diano supporto adeguato, perché i giovani hanno bisogno di avere una guida".

Comotto è un giocatore che piace anche ad altri club in Serie A pronti ad approfittare di un'eventuale apertura al prestito del giocatore da parte del club rossonero. Fra queste c'è certamente il Bologna con il responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori che è stato avvistato in più occasioni al Picco per seguire da vicino il classe 2008.