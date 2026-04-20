Bologna, Sartori ancora presente al Picco: Romano e Comotto i due nel mirino

Il Bologna continua a guardare in casa Spezia per rinforzare e ringiovanire la rosa in vista della prossima stagione. Di ritorno da Birmingham, dove i rossoblù sono stati sconfitti dall’Aston Villa ed eliminati ai quarti di finale di Europa League, infatti il dirigente Giovanni Sartori è tornato nuovamente al Picco per assistere alla sfida fra i padroni di casa e il SudTirol e visionare da vicino due giovani centrocampisti come Christian Comotto, classe 2008, e Alessandro Romano, classe 2006: il primo di proprietà del Milan e il secondo invece sotto contratto con la Roma.

Sartori avrebbe già avviato i contatti anche con gli agenti dei due ragazzi, che sono stimati e richiesti dal tecnico Vincenzo Italiano, e nelle prossime settimane potrebbe avviare i contatti anche con i due club titolari dei loro cartellini per imbastire una trattativa. Entrambi i giocatori attualmente sono in prestito secco allo Spezia e torneranno a fine stagione nelle loro case madri a prescindere da come andrà la stagione dei liguri.

Per Comotto, come si legge su Il Secolo XIX, si parlerebbe – anche nel caso del Bologna – di un prestito secco visto che il Milan non sembra intenzionato a perdere uno dei talenti più brillanti del calcio italiano, mentre per Romano potrebbe esserci lo spiraglio di un’opzione, ma molto dipenderà dalla volontà di Gian Piero Gasperini, qualora restasse alla Roma, che potrebbe anche decidere di bloccare l’operazione e dare una chance in giallorosso al giovane centrocampista.