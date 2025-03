Milan, Conceicao smentisce il suo portavoce: "Il club è con me. Società presente"

Sempre più caos intorno al momento del Milan. Come riportato da La Gazzetta dello Sport nelle ultime ore si sono fatte largo alcune voci secondo le quali Sergio Conceicao sarebbe insoddisfatto di alcune cose, voci messe in giro, secondo le indiscrezioni, dal portavoce dell'ex allenatore del Porto. Dal centro sportivo di Milanello, alla scarsa preparazione atletica della squadra, fino all'assenza di impegno da parte del gruppo, in particolare da parte dei giocatori di riferimento. Ma soprattutto si era fatta largo la lamentela sulla mancanza di supporto da parte della dirigenza e della proprietà, visto che lo stesso Conceicao non avrebbe mai conosciuto di persona Gerry Cardinale.

La smentita del tecnico.

Ai microfono de La Gazzetta dello Sport, lo stesso allenatore portoghese ha però smentito tutto, con una breve dichiarazione: "Soffro tantissimo per il momento del Milan ma niente di ciò che è stato riportato sul mio conto è vero. La società è sempre presente, so che il club è con me". Il portoghese ci ha tenuto in particolare a smentire il fatto di sentirsi solo e di non avere il sostegno della società visto che si confronti ogni giorno con il dt Moncada e con Ibrahimovic, entrambi presenti anche ieri a Milanello.

Malinteso.

Dopo il malinteso con uno degli addetti personali alla comunicazione, Conceiçao si è subito confrontato con i dirigenti di via Aldo Rossi, facendo chiarezza sull'episodio. In serata poi lo stesso portavoce che ha messo in giro tutte queste cose ha fatto una clamorosa retromarcia. Caso rientrato dunque, e testa alla partita contro il Lecce di domani al Via del Mare, dove ci sarà solo un risultato a disposizione, la vittoria.