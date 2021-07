Milan, contatti con Tadic. Gradimento del giocatore, da sondare la volontà dell'Ajax

Secondo quanto si apprende da Sky Sport, il Milan sta pensando seriamente a Dusan Tadic dell’Ajax. Contatti già avviati con il fantasista serbo, non più giovanissimo, che andrebbe volentieri al Milan. Da capire però se l’Ajax è disposto a cederlo. I rossoneri sono pronti comunque ad andare avanti nella trattativa per regalarsi Tadic come sostituto di Calhanoglu.