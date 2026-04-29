TMW Milan, contatti per Nicolas Jackson. Il Bayern Monaco non lo riscatta, ma costa troppo

Il Milan ha avuto contatti con l'entourage di Nicolas Jackson nelle scorse settimane. L'attaccante è di proprietà del Chelsea ma è attualmente in prestito al Bayern Monaco che, in questo momento, non ha intenzione di riscattarlo: 15 milioni già versati più 65 di riscatto per chi ha giocato 30 partite e segnato solamente dieci reti in tutte le competizioni. Al momento però il Chelsea non apre a un altro prestito con diritto di riscatto, ma vuole intorno ai 60 milioni.

Negli scorsi mesi lo stesso Jackson ha parlato così della sua carriera. "Il calcio è la mia vita. Non so dove sarei ora senza il calcio. Da bambino volevo essere come Ronaldo, come Kaká, come le grandi star che ammiravo. Il calcio era l'unica cosa a cui pensavo. Ora sto vivendo i sogni che avevo da bambino e spero di poter raggiungere traguardi ancora più ambiziosi".

"Sono molto grato per tutto quello che è successo finora, ma sono una persona che preferisce guardare avanti. Per me, ciò che conta è il presente, dare il massimo al Bayern, continuare a crescere e avere successo con la squadra. Sicuramente ripenserò al passato una volta terminata la mia carriera, magari con i miei figli. Ma al momento, voglio solo continuare su questa strada passo dopo passo e cercare di vedere sempre il lato positivo".