Milan, Conti nel mirino del Torino: possibile contropartita per Belotti?

Andrea Conti, dopo il prestito di sei mesi al Parma, tornerà al Milan ma sarà nuovamente ceduto. Sul laterale rossonero sono tante le squadre interessate, dal Genoa allo Spezia, ma anche il Torino, come riporta TorinoGranata.it. L'esterno potrebbe essere una contropartita che il Milan potrebbe mettere in campo per arrivare ad Andrea Belotti, che in estate potrebbe lasciare il Torino.