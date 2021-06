Milan, cresce l'ottimismo per Adli: trattativa con il Tolosa ben avviata

Cresce l'ottimismo in casa Milan per l’operazione Amine Adli con il Tolosa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il talento francese potrebbe essere un jolly in diversi ruoli dell'attacco. Gli uomini di mercato di via Aldo Rossi vogliono prelevare il giocatore e si stanno già muovendo in questa direzione.