Milan, da Pioli fino a Florenzi: il 17enne Bartesaghi ha già conquistato tutti a Milanello

L'edizione odierna di Tuttosport dedica un approfondimento a Davide Bartesaghi, giovane difensore che a detta del quotidiano ha già conquistato il Milan. Il terzino 17enne, che sabato contro il Verona ha fatto il suo esordio assoluto in prima squadra in una partita ufficiale, piace a tutti a Milanello, in particolare a mister Stefano Pioli che crede molto in lui.

La benedizione di Florenzi

Dopo la sfida contro i veneti per Bartesaghi è arrivata anche la pubblica benedizione di Alessandro Florenzi: "È un giocatore forte, è stato bravo, perché non è entrato su un 4-0 o 5-0, ma in una partita tirata, vera", ha dichiarato l'esperto laterale ex Roma.