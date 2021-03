Milan, da Romagnoli a Kessié passando per Calhanoglu e Tonali: futuro incerto per quattro

Milan alle prese con i rinnovi di contratto. In attesa di riprendere il cammino in campionato e puntare alla qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera si pensa ad alcuni giocatori che sono in scadenza di contratto. Oltre a Gigio Donnarumma, a tenere in apprensione la dirigenza ci sarebbero anche le situazioni di Calhanoglu, Romagnoli, Tonali e Kessié. Per quanto riguarda il trequartista, si legge su Tuttosport, si parla su una base di 4 milioni più bonus nonostante gli agenti avessero sparato molto alto, circa 7 milioni di euro.

Da Romagnoli a Kessié - Per quanto riguarda Romagnoli, il contratto scadrà il prossimo 2022 e il suo agente Raiola vorrebbe un sostanzioso aumento dell’ingaggio ma la possibilità di non essere titolare inamovibile potrebbe portare il procuratore e il difensore a cercare altri lidi. Il centrocampista azzurro invece potrebbe essere riscattato - 15 milioni più 10 di bonus - visto l’investimento di 10 milioni per il trasferimento a titolo temporaneo.

Kessié imprescindibile - Per quanto riguarda Kessié il suo contratto scadrà nel 2022. L’entourage ha chiesto un adeguamento contrattuale di 5 milioni annui, cifra ritenuta troppo alta a Casa Milan anche se ci sono le possibilità di trovare un’intesa visto che il calciatore ivoriano è imprescindibile per Stefano Pioli.