Milan, dalla Spagna: il Real Madrid positivamente colpito dalla crescita di Brahim Diaz

Novità dalla Spagna per quanto riguarda il futuro di Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo del Milan, scrive AS, è seguito con particolare attenzione dal Real Madrid, club formalmente proprietario del suo cartellino. Ed i dirigenti Blancos starebbero valutando molto positivamente la sua crescita in questi tre anni in rossonero. Per questo un ritorno, per restare, a Madrid in estate è una delle possibilità. Anche se a fine stagione il club spagnolo si dovrà sedere al tavolo con Maldini e Massara per prendere una decisione definitiva in merito.