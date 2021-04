Milan, Dalot: "Leao mi ha aiutato molto. Qui ho trovato una squadra speciale"

vedi letture

Ai microfoni di Milan TV, Diogo Dalot, esterno portoghese dei rossoneri, ha rilasciato un'intervista parlando della sua famiglia e del rapporto con i suoi compagni di squadra: "Per me è stato facile decidere di vivere con la mia famiglia. La voglio sempre al mio fianco e sin da quando ero a Manchester mia madre mi ha seguito. E' un'insegnante e presto tornerà in Portogallo a lavorare. Ora sono cresciuto. E' chiaro che la mamma è sempre la mamma e mi ha aiutato tantissimo, soprattutto quando sono andato via di casa a 18 anni. Ho viaggiato tanto con loro in Europa"

Che rapporto ha con i compagni?

"Quando ho avuto l'opportunità di arrivare al Milan ho parlato tanto con Rafa (Leao) e mi ha detto che qui c'era una squadra speciale e un paese bellissimo. Ed è la verità. Mi ha aiutato tanto e mi ha rassicurato".

Cosa fa nel suo tempo libero?

"Esco con il mio cane Junior e gioco un po' alla playstation. Alla sera vado a letto presto, verso le 22.30/23 perché sono stanco morto. Prima di dormire sto un po' con mia madre e il mio cane davanti alla tv. Da quando sono arrivato in Italia il mio piatto preferito è la pasta."