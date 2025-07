Milan, dirigenti del Betis in città. Possibile incontro coi rossoneri per Emerson Royal

Tra gli esuberi in casa Milan, dopo un solo anno in rossonero, c'è anche il terzino brasiliano Emerson Royal che, tra prestazioni al di sotto delle aspettative e un lungo infortunio, non è stato in grado di rappresentare quella soluzione a lungo termine che il Diavolo sulla fascia destra sta cercando ormai da diverso tempo. Nel corso delle prossime settimane di calciomercato, dunque, ci si attende una possibile e probabile partenza per l'ex calciatore del Tottenham.

Secondo quanto appreso dalla redazione di TMW in questi minuti sono presenti a Milano due dirigenti del Betis Siviglia che, nelle prossime ore, potrebbero incontrare il Milan nel tentativo di sondare il terreno per un ritorno in Andalusia del calciatore brasiliano. I due membri del club spagnolo, secondo le indiscrezioni, sono il direttore sportivo Manu Fajardo e il direttore generale Roman Alarcon. Sicuramente nel prossimo futuro sono attesi aggiornamenti in questo senso.

Emerson Royal era arrivato al Milan con aspettative importanti, ma non è riuscito a imporsi con la continuità e l'incisività sperate. Un suo ritorno al Betis Siviglia rappresenterebbe per lui l'opportunità di ritrovare un ambiente familiare e un contesto in cui si è già espresso ad alti livelli, cercando di rilanciare la propria carriera.