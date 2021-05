Milan-Donnarumma, possibile accordo ponte di due anni. La voglia di Champions è tanta

Il futuro di Gigio Donnarumma rimane al centro di ogni pensiero in casa Milan, anche alla luce di una qualificazione in Champions che orami dista davvero pochi giorni: una coppa che Gigio sogna di giocare fin da quando era un ragazzino. Il sogno resta lo stesso anche oggi che Gigio ha sfondato il tetto delle 200 presenze in A e che è il titolare della porta azzurra: debuttare in Champions con la maglia del Milan. Tra offerta (8) e richiesta (10) ballano ancora due milioni, ma nel frattempo è cresciuta la voglia di Milan di Gigio: il club rossonero offre cinque anni di contratto, ma il rinnovo potrebbe materializzarsi sotto forma di biennale, una sorta di accordo ponte per ridiscutere del futuro più avanti, magari con l’inserimento una clausola.