Milan, due opzioni per De Ketelaere: o resta o sarà ceduto. Ma servono almeno 27-28 milioni

Sono due in questo momento le opzioni per il futuro di Charles De Ketelaere: o il fantasista belga resterà al Milan con la speranza che possa ritrovarsi ed esplodere dopo una stagione molto deludente o verrà ceduto a titolo definitivo. Lo scrive stamane il quotidiano Tuttosport, che aggiunge anche la cifra richiesta dal Diavolo per un'eventuale cessione dell'ex Club Brugge: servono almeno 27-28 milioni di euro.