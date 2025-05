Milan e Maignan verso il divorzio? Rinnovo di nuovo in stand-by, due nomi per sostituirlo

Sembrava fatta, poi no. In seguito di nuovo le parti erano prossime a firmare, adesso di nuovo stand-by. Insomma, la questione relativa al rinnovo di Mike Maignan sta diventando una vera e propria telenovela, tanto da finire tra i titoli dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Maignan, possibile addio", si legge sul quotidiano in merito al futuro del portiere del Milan.

Chevalier e Carnesecchi i nomi per sostituirlo

Difronte ad un'offerta ritenuta soddisfacente il Diavolo potrebbe dunque lasciare partire il francese, anche perché a un anno dalla scadenza del suo contratto non esiste altra via di scampo. A fronte di questo dalle parti di via Aldo Rossi starebbero già cominciando a valutare delle alternative, con Lucas Chevalier del Lille e Marco Carnesecchi dell'Atalanta come principali candidati a sostituire Maignan.

Intanto la telenovela ds sembra finita

La telenovela (sembra) finita: Igli Tare sarà il nuovo direttore sportivo del Milan. Definiti gli ultimi dettagli le parti si incontreranno ad inizio settimana prossima per mettere nero su bianco un accordo che segnerà difatti l'inizio di un nuovo corso dalle parti di Casa Milan. Tanti i temi da trattare e le situazioni da risolvere, come quella relativa la nuovo allenatore o, appunto, ai rinnovi di contratto di alcuni veterani: Theo Hernandez, oltre a Mike Maignan.