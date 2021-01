Milan e Roma, concorrenza spagnola per Otavio del Porto: c'è anche il Siviglia di Monchi

Dopo aver preso in questi giorni Alejandro "Papu" Gomez dall'Atalanta, il Siviglia lavora per regalarsi in estate il colpo brasiliano Otavio. Il trequartista classe '95 del Porto ha il contratto in scadenza a giugno e ha quindi inevitabilmente attirato l'interesse delle big di mezza Europa, comprese Roma e Milan in Italia.

Una lunga lista di pretendenti alla quale, secondo Estadio Deportivo, nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche il Siviglia del ds Monchi, sempre attento alle opportunità offerte dal mercato internazionale.