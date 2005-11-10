Milan, Estupinan verso la Premier League: l'Aston Villa spinge per il terzino

L'Aston Villa accelera per Pervis Estupinan. Secondo il Telegraph, i Villans sono in trattativa avanzata con il Milan per il terzino ecuadoriano.

L'Aston Villa è al lavoro per rinforzare la corsia sinistra e avrebbe individuato in Pervis Estupinan il profilo ideale per sostituire Lucas Digne, sempre più vicino al trasferimento al Paris Saint-Germain.

L'Aston Villa punta su Estupinan

Il terzino ecuadoriano, classe 1998, è considerato la prima scelta del club inglese, che punta a regalare a Unai Emery un rinforzo già nelle prime fasi della preparazione estiva.

Dall'Inghilterra filtra ottimismo

Secondo quanto riportato dal Telegraph, tra Aston Villa e Milan sarebbero già stati avviati contatti concreti e la trattativa sarebbe entrata in una fase avanzata. Il club di Birmingham sarebbe fiducioso di riuscire a chiudere l'operazione in tempi brevi, così da completare il reparto dopo la probabile partenza di Digne.