Milan, Estupinan verso la Premier League: l'Aston Villa spinge per il terzino
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L'Aston Villa accelera per Pervis Estupinan. Secondo il Telegraph, i Villans sono in trattativa avanzata con il Milan per il terzino ecuadoriano.
L'Aston Villa è al lavoro per rinforzare la corsia sinistra e avrebbe individuato in Pervis Estupinan il profilo ideale per sostituire Lucas Digne, sempre più vicino al trasferimento al Paris Saint-Germain.
L'Aston Villa punta su Estupinan
Il terzino ecuadoriano, classe 1998, è considerato la prima scelta del club inglese, che punta a regalare a Unai Emery un rinforzo già nelle prime fasi della preparazione estiva.
Dall'Inghilterra filtra ottimismo
Secondo quanto riportato dal Telegraph, tra Aston Villa e Milan sarebbero già stati avviati contatti concreti e la trattativa sarebbe entrata in una fase avanzata. Il club di Birmingham sarebbe fiducioso di riuscire a chiudere l'operazione in tempi brevi, così da completare il reparto dopo la probabile partenza di Digne.
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