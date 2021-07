Milan, finisce l'Olimpiade di Kessie. L'ivoriano tornerà subito a Milanello senza ferie aggiuntive

Dopo l'eliminazione della sua Costa d'Avorio ai quarti di finale di Tokyo2020, Franck Kessie farà subito ritorno in Italia per essere a disposizione del Milan e di Stefano Pioli; nessun riposo aggiuntivo, dunque, per il numero 79 rossonero. Il tutto, in attesa di notizie dal fronte del rinnovo. Lo riporta Milannews.it.