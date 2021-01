Milan-Fiorentina, proseguono i contatti per Conti in viola. Club al lavoro sui dettagli economici

Dovrebbe avvenire oggi l'incontro risolutivo per il passaggio di Andrea Conti alla Fiorentina. Il terzino del Milan, chiuso da Calabria e Dalot, vuole ritrovare continuità d’impiego e la sua candidatura ha superato quella di Malcuit nelle preferenze dei viola. Il trasferimento studiato dai due club e dall’entourage del giocatore è quello del prestito a 18 mesi con obbligo di riscatto. Conti andrebbe a scadenza nel 2022 con il Milan, ma questo sistema servirebbe alla Fiorentina ad effettuare un acquisto a titolo definitivo, ma spalmando la cifra su più esercizi, evitando così il prestito secco (non gradito al giocatore). Secondo quanto raccolto da MilanNews.it, i due club stanno proseguendo nei contatti per sistemare economicamente la faccenda e consentire così a Conti di mettersi alle spalle anni difficili in rossonero.