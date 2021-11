Milan, Florenzi: "Voglio riportare questo club al top. Maldini è una leggenda come Totti"

Alessandro Florenzi, giocatore del Milan, ha parlato a Skrill.com della sua esperienza in rossonero: "Ho trovato il club molto ben organizzato. Sono stato trattato sempre bene in diversi club durante gli anni, e il Milan rientra tra questi. Il gruppo è solido, tutti mi hanno accolto bene e sto vivendo una grande esperienza".

Perché ha scelto il Milan la scorsa estate?

"Ho ricevuto la chiamata dal Milan e ho scelto di venire qui perché sono stati la squadra a volermi di più".

Qual è la prima cosa che le viene in mente se le diciamo Milan?

"Quando penso al Milan mi vengono subito in mente tutti i campioni che sono passati qua e hanno indossato questa maglia. Sono stato abbastanza fortunato di incontrare e conoscere uno di loro: Paolo Maldini. È una leggenda di questo club, ha la stessa aura che Torri e De Rossi hanno alla Roma. Uomini come loro io li chiamo gli intoccabili, non solo per quello che hanno dato ai loro club ma anche a tutto il calcio italiano".

Com'è stato conquistare l'Europeo?

"Vincere qualcosa con la Nazionale è un'emozione indescrivibile. Abbiamo passato 50 giorni tutti insieme, siamo stati più che compagni di squadra: avevamo creato una famiglia. Non è stato un viaggio facile, specialmente per me, ma abbiamo tutti lavorato verso la stessa direzione, alla ricerca di un sogno".

Quali obiettivi può conseguire il Milan dopo questo ottimo inizio di stagione?

"La storia del Milan è piena di trionfi. L'obiettivo è quello di onorare questa storia, costruendone una nostra e riportando il nome del Milan di nuovo al top. È un obiettivo che il club si è posto, è quello che i tifosi vogliono ed è un qualcosa che noi giocatori proveremo a raggiungere. Proverò ad aiutare il club a tornare dove gli spetta".

Cosa le ha detto mister Pioli del suo ruolo e delle ambizioni della squadra?

"Sono parte di una squadra e di un bellissimo gruppo. È sempre importante mettere in primo piano il "noi" piuttosto che "l'io". Sono a completa disposizione del mister e dei miei compagni. Al momento sto giocando alto a destra, sulla fascia, ma sono pronto a scendere in campo ovunque. L'importante è essere sempre pronti quando si viene chiamati in causa".