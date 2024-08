Milan, Fonseca: "Contento della fase offensiva. Saelemaekers? Vorrei che rimanesse"

vedi letture

Paulo Fonseca ha parlato a Mediaset al termine di Milan-Monza, spiegando quanto manca a questa idea di calcio offensiva. “Abbiamo solo 5 settimane di lavoro, manca tanto. Possiamo già guardare qualche intenzione della squadra che sta già provando a mettere in campo. Oggi abbiamo giocato con due squadre diverse, abbiamo diverso da migliorare e da lavorare. Sono molto soddisfatto perché i giocatori provano a fare quello su cui abbiamo lavorato in queste settimane”.

Saelemaekers deve rimanere?

“È un giocatore di squadra, può fare bene diversi ruoli. Lavora tanto difensivamente per la squadra, offensivamente apporta cose importanti. Mi piace molto, vorrei che rimanesse in squadra”.

Che fase ti soddisfa di più per ora?

“Di possesso. Sono più contento con la fase offensiva. Sono 5 settimane di lavoro, è un modo diverso di giocare anche difensivamente. Non sto facendo paragoni, dico solo che è diverso. Abbiamo bisogno di tempo per migliorare difensivamente. Se vogliamo essere una squadra che pressa alto ci sono cose da migliorare. Nei primi 20 minuti abbiamo fatto bene, abbiamo recuperato palloni alti. Abbiamo bisogno di tempo per continuare a migliorare”.

Su Leao:

“Stiamo lavorando insieme, sono molto soddisfatto. Mi sembra che Rafa sia più propenso a lavorare per la squadra difensivamente. Sono sicuro che sarà un giocatore diverso”.

Durante la partita dava le indicazioni in portoghese:

“Per Rafa che stava vicino a me. Ma qua parliamo tutte le lingue”.