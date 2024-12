Milan, Fonseca ha trovato la chiave? Sette risultati utili e un Reijnders sempre più centrale

Paulo Fonseca lo ha ripetuto più volte: il suo Milan sembra esaltarsi nei grandi match ma sono le partite più abbordabili a fare la differenza in una stagione. E così, l'atteggiamento mostrato ieri dalla sua squadra lo ha sicuramente soddisfatto: sono bastati appena 20 minuti per mettere in cassaforte la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia e travolgere il malcapitato Sassuolo, sommerso da 6 reti e una prestazione convincente.

Sono 7 i risultati utili consecutivi per i rossoneri tra campionato e coppe, un rendimento ottimo in vista di un periodo molto delicato. A cominciare da venerdì, quando ci sarà l'anticipo della quindicesima giornata di Serie A e il Diavolo farà visita a un'altra squadra in stato di grazia, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Una match da affrontare con la giusta concentrazione e determinazione, facendo affidamento soprattutto sull'ottimo momento dei giocatori più importanti, ovvero Rafael Leao e Tijjani Reijnders.

L'olandese, nell'ultimo mese e mezzo, ha alzato notevolmente il livello delle sue prestazioni ed è diventato determinante in fase offensiva: 7 reti, con il sigillo al Santiago Bernabeu ad impreziosire la collezione. Fonseca sembra aver individuato la posizione più consona alle sue caratteristiche e il 26enne di Zwolle si è preso con forza il Milan, che ora punta a blindarlo con un rinnovo fino al 2030; l'accordo sembra a un passo e potrebbe essere finalizzato a giugno. Arrivato un anno fa dall'AZ per 20 milioni, Reijnders è uno dei centrocampisti migliori della Serie A e probabilmente - al momento - anche d'Europa. Un leader che i rossoneri vogliono e devono tenersi stretti.