Live TMW Milan, Fonseca: "Ho il sostegno della società. Parole sugli arbitri? Capisco la curiosità"

Paulo Fonseca, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa per presentare la partita tra Milan e Stella Rossa, valida per la sesta giornata della Champions League Phase e in programma domani alle 21:00 a San Siro.

Segui le dichiarazioni di Paulo Fonseca con il live testuale su TMW.

14:30 | Inizia la conferenza.

Che avversario è la Stella Rossa?

"Loro ostacolo difficile, hanno solo tre punti ma vengono dalla vittoria per 5-1 contro lo Stoccarda".

Chi sostituirà Pulisic?

"Loftus-Cheeh, ho totale fiducia in lui".

Un Milan a doppia velocità tra campionato e Champions...

"Sono partite totalmente diverse, ma noi in campionato siamo ogni giorno più vicini a ciò che stiamo facendo in Champions League".

Cosa pensa a freddo del post Atalanta?

"Capisco la curiosità, ma oggi voglio solo parlare della partita di Champions League".

Come sta Theo?

"Sta lavorando bene, gli facciamo vedere in cosa deve migliorare".

Cosa cambia con Loftus-Cheek e non con Pulisic?

"Sono giocatori diversi, ma il ruolo è lo stesso e io voglio le stesse cose. Possiamo fare le stesse cose con Pulisic. In Champions le partite sono un po' più aperte, quindi magari c'è un po' più di spazio per lui".

È un Milan che deve puntare a segnare sempre un gol in più dell'avversario?

"Negli ultimi tempi siamo migliorati molto difensivamente. A Bratislava è stata una partita particolare, ma la squadra ha imparato molto difensivamente e sono sicuro che domani faremo bene difensivamente perché la squadra sta molto meglio".

Domani Gabbia-Thiaw?

"Magari cambiamo qualcosa, ma non i centrali".

Per Theo è ipotizzabile una gestione alla Leao, cioè la panchina?

"Sono situazioni diverse".

Si sente protetto e appoggiato dai suoi dirigenti?

"Sì, sempre. Ho sentito sempre il sostegno della società. Sempre".

La società però non può essere contenta di quello che si sta vedendo... Siamo a dicembre e c'è tanta delusione e sfiducia nell'ambiente. Come si può cambiare questa cosa?

"Stiamo lavorando per cambiare. Io sono qui e continuo a credere che stiamo migliorando e arriveremo alla fine in un'altra posizione. Non ho dubbi su questo, per questo continuo a lavorare tutti i giorni con la stessa fiducia e positività che ho dal primo giorno. Capisco, se guardiamo la classifica, i sentimenti dei tifosi. Ma stiamo lavorando per migliorare".

Domani non la doppia punta?

"Domani non giocheranno Morata e Abraham. Ci ho pensato, ma sicuramente non dall'inizio".

Milan obiettivo entrare tra le prime otto?

"La cosa più importante è vincere la prossima partita, ma non posso dire che non pensiamo di andare tra le prime otto".

Quando allena una squadra per l'Europa, anche lei lo fa diversamente?

"Champions League è sempre una competizione diversa, è una motivazione diversa. Il modo in cui prepariamo le partite è lo stesso, perché vogliamo sempre vincere. Cambiano gli avversari, le strutture, le strategie. Nella mia testa so il prestigio del Milan in Europa e quanto è importante fare bene in Champions, perché il Milan è una squadra da Champions League".

Termina qui la conferenza.