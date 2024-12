Milan, Fonseca: "La Serie A è difficile, all'estero non sanno quanto sia complicata"

vedi letture

In conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta, Paulo Fonseca, allenatore del Milan, è tornato sulla differenza tra il calcio italiano e quello europeo: "A me non piace parlare di me stesso, credo dobbiate essere voi giornalisti a farlo. Quello che posso dire è che mi trovo molto bene in Italia, è molto stimolante per un allenatore straniero. Ovviamente sono già stato qui due anni (alla Roma, ndr), ma qui è diverso ed è ancora più stimolante. Qui trovi un modo diverso di vedere le cose, in questi giorni parlavo con il mio staff e dicevo che solo stando qui e vivendo la Serie A si può capire quanto sia diversa. Noi parliamo tra noi, ma credo che gli allenatori che non sono qui non abbiano un'idea esatta di cosa significhi allenare in Italia. È difficile, ogni settimana".

Perché?

"Per tante cose. Anzitutto, il modo di difendere di molte squadre qui è diverso. Io sono sicuro quando lo dico, affrontare una squadra che gioca uomo contro uomo è più difficile rispetto a una che gioca a zona. Poi c'è il modo di difendere. Cercare spazi qui in Italia non è facile: magari se si parla di intensità in Inghilterra il calcio è più intenso. Ma qui è diverso".

La conferenza stampa di Fonseca.