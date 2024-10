Live TMW Milan, Fonseca: "Mai nessuna squadra ha messo la nostra qualità offensiva oggi"

vedi letture

Paulo Fonseca, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine della sfida tra Milan e Napoli, valida per la decima giornata del campionato di Serie A.

Segui in diretta le dichiarazioni di Fonseca con il live testuale su TMW.

Un'analisi di questa partita. Troppi assenti?

"Penso che chi ha giocato ha giocato bene. Non cerco scuse, credo in tutti i giocatori. E oggi l'hanno dimostrato. Possiamo dire che mancano giocatori importanti, ma non so se con loro avremmo fatto meglio di oggi perché chi ha giocato ha fatto bene".

Un primo bilancio.

"Mi aspettavo qualche punto in più. Non mi aspettavo tanta difficoltà nel cambiare modo di giocare, anche se questo cambiamento si inizia a vedere. Loro hanno fatto due gol con due occasioni. Noi abbiamo fatto tante cose positive. Siamo mancati nel segnare sulle opportunità che abbiamo creato. Ciò che io guardo è la cresicta della squadra. Dobbiamo migliorare in difesa. Ma non ho mai visto nessuna squadra che abbia messo in campo la qualità offensiva messa in campo da noi oggi".

Come motiva Leao?

"Non voglio entrare nei dettagli. Io gestisco le cose con i calciatori in maniera diversa. Non c'è nessun conflitto tra noi, è solo una opzione dell'allenatore. Noi cerchiamo di motivare i giocatori con diverse modalità. Poi sta ai giocatori metterci la giusta abnegazione: non devo pregarli".

Si riferisce a Leao?

"Non mi riferivo a Leao quando parlavo di abnegazione. È difficile giocare con tre esterni. Pulisic non gioca nella posizione di Leao, Okafor sì. Oggi Leao è entrato bene, ha dato delle buone risposte. Poi se siamo onesti guardiamo la partita di Okafor, che ha giocato bene. È difficile per me decidere in questo momento. Leao sta tornando per tornare in formazione, per me questa è la cosa più positiva".

Termina qui la conferenza.