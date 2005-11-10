Lazio, nuova idea Santi Gimenez: operazione possibile con una formula. Il piano d'azione

Novità assoluta per l'attacco della Lazio: Santiago Gimenez del Milan. Operazione complicata e possibile solo in prestito, le ultime sulla trattativa

La Lazio deve ovviare ad una mancanza di peso specifico in attacco evidente. Ratkov, Dia, Noslin e Zaccagni hanno portato pochi gol, la partenza del 'Taty' Castellanos a metà stagione ha pesato terribilmente e ora il club biancoceleste con Gennaro Gattuso in panchina intende ritrovare un numero 9 che risolva le cose.

Novità assoluta

Kennedy, Piccoli e Pinamonti sono i nomi che figurano sulla lista di possibili obiettivi per il mercato estivo. Eppure, secondo quanto rivelato da Il Messaggero, c'è una nuova idea che circola tra i corridoi di Formello: portare a Roma, sponda laziale, Santiago Gimenez. Il centravanti messicano, soprannominato "Bebote", oggi è infortunato ma sta spingendo per recuperare dal ko fisico alla caviglia: la stessa che aveva operato lo scorso dicembre e lo ha riportato in infermeria dopo Messico-Inghilterra ai Mondiali.

Occasione?

È risaputo che il Milan preferisca optare per una cessione dell'ex Feyenoord, anche perché in questi giorni di lavoro a Milanello non sembrerebbe frullare nei pensieri dell'allenatore Ruben Amorim. Secondo Il Messaggero si tratta di un'operazione affatto semplice e che si potrebbe cercare di chiudere con la formula del prestito: dalla Lazio si attendono un'apertura a questa possibilità nel mese inoltrato di agosto. Ma il prescelto al centro dell'attacco biancoceleste è Santi Gimenez.