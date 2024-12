Milan, Fonseca può ripartire subito dalla Premier: lo ha sondato il West Ham

Dopo una tumultuosa domenica sera, in casa Milan ieri sono arrivati anche gli annunci, quelli attesi. In mattinata il club rossonero ha ufficializzato l'esonero di Paulo Fonseca con questo comunicato: "AC Milan comunica ufficialmente di avere sollevato Paulo Fonseca dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Paulo per la grande professionalità e gli augura il meglio per il futuro".

Repubblica analizza la situazione dal punto di vista dei costi: quando a Pioli non è stato rinnovato il contratto l’estate scorsa, lo ha rimpiazzato Fonseca, preferito a Conte, Sarri (tornato brevemente in auge un paio di settimane fa) e De Zerbi. Però è durato meno di 6 mesi. Cardinale gli ha mandato ieri mattina un sms di congedo. La liberatoria nel contratto triennale da quasi 3 milioni di euro netti l’anno permette la separazione entro il 31 dicembre col pagamento di 8 mesi e con la possibilità di accasarsi subito altrove. Per ironia della sorte lo avrebbe sondato il West Ham, dove è in bilico Lopetegui, in estate candidato numero uno bocciato dai tifosi.

Questo il commiato di Ibrahimovic all'ex allenatore: "Prima di iniziare con Conceiçao, voglio ringraziare Fonseca per ciò che ha fatto, per il professionista che è. Massimo rispetto per lui. Non è riuscito ad avere continuità di risultati e quando sei al Milan i risultati sono fondamentali. Abbiamo deciso di esonerarlo dopo la partita, abbiamo sbagliato a mandarlo in conferenza stampa. Chiedo scusa a Paulo e ai tifosi. I tifosi li capiamo, abbiamo il massimo rispetto, siamo i primi a non essere soddisfatti per i risultati e non lo saremo fino a che non raggiungeremo gli obiettivi. E la Supercoppa è uno degli obiettivi. La responsabilità non è solo dell'allenatore, dobbiamo prendercela tutti. Un club come il Milan è sempre preparato per il prossimo step. Tutti sanno chi è Conceiçao: ha carattere, è un vincente, è già entrato a stagione in corso e ha avuto grandi risultati al Porto. Ha le idee chiare in testa: ieri, appena arrivato, ha fatto subito lavorare la squadra. Il nostro compito ora è mettergli a disposizione tutto il possibile".