Milan, fra campo e mercato: si pensa a Josip Ilicic per la prossima stagione

Fra campionato e mercato. Il Milan si appresta a compiere l’ultimo scatto per la partecipazione alla prossima Champions League. L'impresa non sarà facile visto che la squadra di Stefano Pioli, in corsa con Napoli e Juve per due posti, affronterà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. In caso di qualificazione, il club rossonero potrebbe farsi un bel regalo per la prossima stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Josip Ilicic sarebbe fra i profili a cui il club di via Aldo Rossi sarebbe interessato.