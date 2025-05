Milan fuori da tutto: la programmazione dell’ultima giornata fotografa la stagione

Sarà un sabato sera di mestizia, quello che chiuderà il campionato di San Siro. Alle 20.45 si affronteranno Milan e Monza: ognuno a rincorrere i suoi guai, nessuno con qualcosa da chiedere a una Serie A infelice. I brianzoli, retrocessi da qualche giornata aritmeticamente ma da parecchie settimane in maniera virtuale, saluteranno al Meazza il massimo campionato, pronti ad affrontare la Serie B. Ai padroni di casa, visti i diversi obiettivi, non va molto meglio.

La programmazione dell’ultima giornata fotografa la stagione del Milan. Inutile, che vuol dire negativa per chi rincorre sogni di gloria per blasone e non solo. Nel programma del 38° turno di campionato ci sono due partite che non hanno nulla da chiedere: il Bologna comunque vada andrà in Europa League, il Genoa è salvo, il Monza è fuori dai giochi. Tutto in ordine, nel bene per due e nel male per l’altra. Non per il Diavolo, fuori da tutto in un campionato dai mille verdetti ancora da decidere.

Stagione fallimentare ed errori da evitare. Sulla prima si è espresso Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero, dopo la finale di Coppa Italia persa con il Bologna. La Supercoppa vinta in Arabia Saudita non può certo bastare. Sui secondi, c’è da capire quanto il Milan sia pronto a imparare e a redimersi. Sergio Conceiçao, come Fonseca prima di lui, pagherà anche per gli errori degli altri. Adesso è caccia al direttore sportivo, una figura centrale eppure assente nell’annata rossonera: settimane di incontri e discussioni non hanno portato la montagna a partorire il topolino. Poi toccherà all’allenatore.