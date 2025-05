Roma, Pellegrini: "Lavorerò forte per fami trovare al meglio la prossima stagione"

Operato pochi giorni fa in Finlandia, Lorenzo Pellegrini non ha voluto rinunciare alla sua presenza all’Olimpico per l’ultima gara casalinga della stagione. Nonostante il periodo delicato, il capitano della Roma ha voluto essere accanto alla squadra e ai tifosi, chiudendo simbolicamente un’annata difficile, segnata da infortuni e prestazioni altalenanti.

Attraverso un post pubblicato su Instagram, Pellegrini ha rivolto un messaggio di gratitudine ai sostenitori giallorossi, ringraziandoli per il supporto ricevuto anche nei momenti più complicati: "Grazie a tutti per il sostegno alla squadra e a me ieri sera allo Stadio Olimpico. Ora manca solo l'ultima battaglia della stagione da giocare insieme. Oggi è già un giorno in meno per tornare a giocare e lottare per i nostri colori.

Lavorerò forte per farmi trovare al meglio la prossima stagione. Lorenzo". Un messaggio che sottolinea l’attaccamento del numero 7 alla maglia giallorossa e la sua voglia di riscatto. Nonostante la recente operazione, ora guarda già al futuro, pronto a rimettersi in gioco.