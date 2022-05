Milan, futuro arabo per Leao. Rinnovo o corsa a tre: PSG, Manchester City o Newcastle

Futuro scritto in arabo per Rafael Leao. Questo il pensiero de La Repubblica sul portoghese del Milan che potrebbe rinnovare dopo il passaggio di proprietà a Investcorp, ma che resta anche nel mirino di Paris Saint Germain, Manchester City e Newcastle, pronte a darsi battaglia a suon di milioni nel caso in cui si dovesse aprire una porta per il suo addio al club rossonero.