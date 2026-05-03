Milan, Gabbia non si nasconde: "Ha funzionato poco, è stata una partita negativa"

Dopo la pesante sconfitta per 2-0 contro il Sassuolo, il difensore del Milan Matteo Gabbia ha analizzato così la prestazione dei rossoneri ai microfoni di Milan TV.

“Ha funzionato poco, la partita è stata negativa”, ha ammesso senza giri di parole. “I colpevoli siamo noi, il gruppo squadra. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e resettare questa giornata, che è stata deludente sotto tutti i punti di vista”.

Un ko che pesa, soprattutto nel momento decisivo della stagione, ma Gabbia invita a guardare avanti: “Non dobbiamo dimenticare quanto fatto in questi dieci mesi. Il lavoro c’è stato e ci ha portato fin qui. Abbiamo ancora il destino nelle nostre mani e dobbiamo prepararci al meglio per la prossima partita”.

Lo sguardo è già rivolto alla sfida contro l’Atalanta, fondamentale per rialzarsi subito: “Siamo delusi, arrabbiati e svuotati, perché non è arrivato il risultato che volevamo. Ma l’unica strada è tornare a lavorare forte a Milanello e reagire già dalla prossima gara”.