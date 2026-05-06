Milan, Gabbia assente all'allenamento odierno: nessun problema fisico, diventerà papà
Il Milan continua ad allenarsi in vista della delicata sfida contro l’Atalanta, in programma domenica sera a San Siro. Una partita fondamentale per la squadra di Massimiliano Allegri, chiamata a difendere il piazzamento utile per la qualificazione alla prossima Champions League in un momento complicato sul piano dei risultati.
Nella seduta odierna non ha preso parte all’allenamento Matteo Gabbia, ma l’assenza del difensore non è legata ad alcun problema fisico. Il centrale rossonero si è infatti allontanato temporaneamente dal gruppo per un motivo personale molto felice: la nascita della figlia Vittoria.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, Gabbia tornerà regolarmente a disposizione già da domani e sarà quindi pronto a riprendere il lavoro con il resto della squadra in vista della gara contro l’Atalanta.